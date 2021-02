Lockdown-Öffnung: Händler ziehen positive Bilanz

Der Handel ist mit den ersten fünf Tagen nach der Lockdown-Lockerung größtenteils zufrieden. Die Gastronomie und der Tourismus fehlen aber weiterhin als Frequenzbringer.

Die Preisnachlässe im Mode-, Schuh, Sportartikel- und Möbelhandel lockten in den vergangenen Tagen viele Kunden in die Geschäfte. Die mit hohen Rabatten "erkauften" Umsätze seien für die Händler eine Schadensminimierung, sagte WKÖ-Handelsobmann Trefelik. Auch der Spielwaren- und Papierwarenhandel sei wieder "zufriedenstellend" angelaufen. Weiters würden Autohändler über gute Geschäfte berichten, nachdem nun wieder Probefahrten möglich seien. Manchmal schlechter für Händler läuft es laut Trefelik in Neben- und Randlagen sowie Tourismusgegenden, wo die Kundenfrequenz noch niedrig ist.

Lebensmittelgroßhändler unter Druck

Der bisher umsatzstärkste Tag in dieser Woche war laut dem Handelsverband-Geschäftsführer der Montag. Am Dienstag und am Mittwoch hätten viele Händler auch höhere oder zumindest ähnliche Umsätze erwirtschaftet wie im Vorjahr. Will berichtete über kürzere Aufenthaltsdauern der Kunden, aber über größere Warenkörbe. Die aktuelle Kälte habe zu mehr Frequenz in Shoppingcentern und weniger Kunden in Bezirkshauptstädten geführt. "Ob die guten Umsätze ein Einmaleffekt oder ein nachhaltiger Aufschwung sind, werden die nächsten Wochen entscheiden", sagte Will. Nur gedämpften Optimismus gebe es bei Händlern in Salzburg, Tirol und Vorarlberg, weil die Hotellerie und Gastronomie als Frequenzbringer fehle, so der Handels-Interessensvertreter.