Lockdown: Konzertbooker im "endlosen Wahnsinn"

Es hört sich ein bisschen an wie "Und täglich grüßt das Murmeltier": Seit bald einem Jahr besteht die Arbeit von Silvio Huber vornehmlich darin, Konzerte zu verschieben oder abzusagen.

Es ist Mitte März 2020, das Coronavirus breitet sich zunehmend in Europa aus und auch Österreich bleibt nicht verschont. Die erste große Pressekonferenz der Regierung ist Silvio Huber, der auf 20 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken kann und seit 2015 für den heimischen Konzertveranstalter Arcadia Live tätig ist, noch gut in Erinnerung. "Wir haben sie damals gemeinsam im Büro verfolgt", erzählt er im APA-Gespräch. "Nach den Ereignissen in Italien konnte man sich schon denken, dass es gröber und ernster wird. Uns war schnell klar, dass ein Lockdown kommt. Aber zunächst bestand noch die Hoffnung, dass es dann wieder weitergeht."