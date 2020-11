Lockdown: Ermahnungen statt Corona-Strafen gefordert

Die Rechtanwaltskammer kritisiert die unklare Kommunikation der Ausgangsbeschränkungen und bittet die Polizei, auf Ermahnungen und Aufklährung zu setzten, anstatt gleich Corona-Strafen auszuschreiben.

"Ich würde mir wünschen, dass die Politik klarer kommuniziert, weil, nur wenn die Bevölkerung das alles versteht, wird sie das auch akzeptieren", deponiert Wolff. Er kritisiert, dass am Samstag zuerst davon die Rede war, dass das Verlassen des privaten Wohnbereiches nur aus vier Gründen zulässig wäre. Tatsächlich stehen in der Verordnung aber neun Ausnahmen. Und auch die zuerst von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Raum gestellte Einschränkung auf nur eine haushaltsfremde Kontaktperson findet sich in der Verordnung nicht.