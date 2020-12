"Lockdown-Bonus" für freie Künstler auf 2.000 Euro erhöht

Der Lockdown-Bonus für freischaffende Künstler wird von 1.300 auf 2.000 Euro erhöht. Die Einmalzahlung wird automatisch überwiesen, bisher haben sich rund 3.300 Menschen dafür angemeldet.

Der im November eingeführte "Lockdown-Bonus" für freischaffende Künstler wird erhöht. Die Einmalzahlung wird von 1.300 auf 2.000 Euro angehoben, teilte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag mit. Bis 30. November haben den über die Sozialversicherung der Selbstständigen zu beziehenden Bonus rund 3.300 Menschen in Anspruch genommen, was einer Auszahlsumme von rund 4,3 Mio. Euro entspricht.