Livestream: Kogler über die weiteren Schritte der Grünen

Die bisherigen Beratungen haben die Grünen abseits der Medien abgehalten, am Mittwochvormittag wird Werner Kogler erstmals nach dem Wahlsonntag vor die Medien treten. Wir berichten live ab 10.30 Uhr.

26 Mandatare werden für die Grünen in den Nationalrat einziehen und auch eine Regierungsbeteiligung der Partei ist möglich. Darüber wurde seit der großen Wahlparty abseits der Medien beraten. Mit welcher Strategie die Partei in Sondierungsgespräche mit der ÖVP gehen kann und auch wie Werner Kogler die Partei und den Parlamentsklub organisatorisch und personell wieder aufbauen will - darüber informiert der grüne Bundessprecher am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Wir berichten ab 10.30 im Livestream.