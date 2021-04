Pressekonferenz zum Impfstart im niedergelassenen Bereich in Wien.

Livestream: Impfstart in Wiener Ordinationen und Impfboxen

In mehreren Impfboxen starten heute in Wien die Corona-Impfungen im niedergelassenen Bereich, dazu informieren Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Wiener Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart. Wir berichten ab 11.00 Uhr via Livestream.

Anlässlich des Impfstarts im niedergelassenen Bereich erläutern Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart, Details und Abläufe zur Ausweitung der Covid-19-Schutzimpfkampagne in Wien. Wir berichten ab 11.00 Uhr von der Pressekonferenz via Livestream.

Die Impfungen im niedergelassenen Bereich beginnen mit der Eröffnung von fünf Impfboxen am heutigen Montag, die Impfungen in den Ordinationen werden eine Woche später starten.