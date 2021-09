LIVE vom Wien-Marathon 2021: Alle Ergebnisse und Bilder

Nach einem Jahr Zwangspause findet heute der Vienna City Marathon 2021 statt. VIENNA.at hält sie am Marathon-Tag mit allen Ergebnissen, Bildern und Videos aus Wien auf dem Laufenden.

Veranstalter Wolfgang Konrad, der die Absage 2020 als "Totalschaden" empfand, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es nie zur Diskussion gestanden habe, das Comeback des Wien-Marathons nicht zu probieren. Nach 889 Tagen ist es so weit. "Es geht um eine große VCM-Lauf-Community, um die Mitarbeiter, Lieferanten, Sponsoren und Partner. Ich glaube, dass es der wichtigste Marathon seit 1984 werden wird, seit der ersten Veranstaltung. Wir wollen und werden ein starkes Signal in die Welt hinaus zeigen."

Comeback des Wien-Marathons am 12. September

93 Prozent der erwachsenen Läuferinnen und Läufer am Start sind geimpft, zusätzlich müssen alle einen negativen Covid-Test vorlegen. "Die Läufer werden nicht viel spüren, weil wir die Konzepte so gemacht haben, dass es um mehr Raum und Zeit geht, es ist mehr Platz da, wir setzen auf Entzerrung. Aber wir appellieren an alle Teilnehmer, das Informationsangebot wahrzunehmen, wir brauchen die Sicherheit, dass sie es lesen und wahrnehmen", sagte Organisationsleiter Gerhard Wehr.

Das sind die Favoriten auf den VCM-Sieg 2021

26.000 Aktive werden in den sieben Bewerben am Samstag und Sonntag am Start sein, in Normalzeiten sind es rund 40.000. Mit dem Äthiopier Betesfa Getahun (2:05:28/2019) und dem Schweizer Tadesse Abraham (2:06:40) sind zwei Eliteläufer über die 42,195 km in ihrer Karriere bereits unter 2:07 geblieben. Bei den Frauen führt die Äthiopierin Gelete Burka (2:20:45) vor den Kenianerinnen Risper Chebet (2:23:45), Rebecca Kangogo (2:24:25) sowie Celestine Chepchirchir (2:24:48) das Teilnehmerfeld an. Österreichs einziger Beitrag unter den Spitzenläufern ist Victoria Schenk.