LIVE-Stream: Weitere Lockerungen bei Besuchen in Alten- und Pflegeheimen

Aufgrund des positiven Trends bei den Corona-Zahlen stehen weitere Lockerungen für Besuche in Pflege- und Altenheimen bevor. Zudem wird der erste Teil der Studie "Covid-19 in Alten- und Pflegeheimen" präsentiert. Wir berichten ab 9.30 Uhr via Livestream.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Corona-Zahlen hat das Sozialministerium in enger Abstimmung mit den Bundesländern, Trägern und Interessensvertretungen weitere Anpassungen der Lockerungen für Besuche in Pflege- und Altenheimen erarbeitet, ebenso wie Empfehlungen zur Lockerung der Einschränkungen in Behinderteneinrichtungen.

Präsentiert wird im Rahmen der Pressekonferenz am Dienstag auch der erste Teil der Studie "Covid-19 in Alten- und Pflegeheimen" seitens der Gesundheit Österreich, mit Auswertungen zu den Corona-Auswirkungen in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege und -betreuung.

Ab 9.30 Uhr informieren dazu Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Elisabeth Rappold, (Gesundheit Österreich GmbH, Studienautorin), Susanne Jaquemar (Vertretungsnetz/Bewohnervertretung) und Maria Katharina Moser (Diakonie Österreich).

Live-Ticker zum Coronavirus