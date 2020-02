LIVE-Stream: Richard Lugner und Ornella Muti geben Pressekonferenz

Am Dienstag landete Richard Lugners Opernball-Stargast Ornella Muti in Wien, am Mittwoch gibt es die erste gemeinsame Pressekonferenz. Wir berichten ab 13.00 Uhr im Live-Stream.

Richard Lugner könnte mit seinem diesjährigen Opernballstargast, der italienischen Schauspielerin Ornella Muti nicht glücklicher sein: "Sie ist super, sie der netteste Star, den wir je hatten, sie macht alles mit", schwärmte der Baumeister am Dienstag bei der Ankunft in Wien.

LIVE-Stream: Ornella Muti in der Wiener Lugner City

Am Mittwoch absolvieren Lugner und Muti ihren ersten gemeinsam Auftritt bei der traditionellen Pressekonferenz in der Wiener Lugner City. Wir berichten ab 13.00 Uhr im Live-Stream. Ab 14.00 Uhr wird Ornella Muti dann auch ihren Fans für Autogramme zur Verfügung stehen.

Am Donnerstag werden die beiden dann gemeinsam den Wiener Opernball besuchen. Ihr Ballkleid hatte die Schauspielerin gleich mit im Gepäck.