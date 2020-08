LIVE-Stream: LH Kaiser nach Stau-Chaos in Kärnten

LIVE- pressekonferenz nach Stauchaos in Kärnten am Wochenende.

Zu totalem Chaos an Kärntens Grenzen zu Slowenien hat die Samstag in Kraft getretene Verordnung des Gesundheitsministeriums geführt. Am Montag meldet sich Landeshauptmann Peter Kaiser zu Wort. Wir berichten live.

Am Wochenende gab es an den Grenzen in Kärnten mehr als zehn Stunden Wartezeit am Karawankentunnel, bei der Einreise über den Loiblpass waren es sieben Stunden. Schließlich griff Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ein und setzte die Verordnung außer Kraft. Danach entspannte sich die Lage.

Kaiser begründete seine Entscheidung mit dem "Menschenwohl", das im Mittelpunkt stehen müsse. "Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch die Kontrollen größer ist als durch das Virus." Gegenüber der APA sagte er, er habe mit dem Gesundheitsministerium telefoniert und darauf hingewiesen, dass die rigorose Umsetzung der Verordnung zu unzumutbaren Zuständen führe, allein die Hygiene-Situation sei untragbar.

Er übte deutliche Kritik an der Vorgangsweise des Ministeriums: "Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch Kontrollen größer ist als durch das Virus." Er glaube, dass diese Entscheidung keine besonders gute war, vor allem an einem solchen Wochenende. Die Vorgangsweise der Bezirksbehörden verteidigte er. Zuvor sei man mit Vorhalten konfrontiert worden, dass zu wenig kontrolliert werde.

Am Montag meldet sich Landeshauptmann Peter Kaiser ab 12.00 Uhr in einer Pressekonferenz zu Wort. Wir berichten via Live-Stream.