LIVE: Gesundheitsminister Anschober über die neue Coronavirus-Mutation in Österreich.

LIVE: Gesundheitsminister Anschober über die neue Coronavirus-Mutation in Österreich. ©APA/HELMUT FOHRINGER

LIVE: Gesundheitsminister Anschober über die neue Coronavirus-Mutation in Österreich. ©APA/HELMUT FOHRINGER

LIVE-Stream: Anschober informiert über Coronavirus-Mutation in Österreich

Gesundheitsminister Rudolf Anschober informiert am Freitag über die neue Coronavirus-Mutation in Österreich. Wir berichten ab 9.30 Uhr live von der Pressekonferenz via Live-Stream.

In der heutigen Pressekonferenz informiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit zahlreichen Experten - Priv. Doz.in Dr.in Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien - Dr. Andreas Bergthaler, CEMM, und - a.o. Univ.Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH - über die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Österreich, die neue Virus-Mutation und gibt einen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate.