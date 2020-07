LIVE-Stream: Aktuelles zum Arbeitsmarkt in Österreich

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Arbeitsministerin Aschbacher geben am Mittwoch um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz zur Arbeitsmarktsituation in Österreich.

Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Coronakrise wurden in der letzten Woche wieder weniger als eine Million Kurzarbeiter gezählt. Aktuell befinden sich noch 812.745 Menschen in 58.500 Firmen in Kurzarbeit, berichtete Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag.

Derzeit sind 422.765 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet und 47.611 Personen befinden sich in Schulung.