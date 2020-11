LIVE: So geht es mit den Schulen im Corona-Lockdown weiter

Bildungsminister Heinz Faßmann gibt am Dienstag eine Pressekonferenz zur weiteren Vorgehensweise der Schulen während des Corona-Lockdowns. Am Dienstag ist ein "Übergangstag" geplant, temporär sollen auch Gruppenunterricht und Schularbeiten möglich sein.

Der Montag ist der letzte Tag ohne massive Einschränkungen in Österreich. Denn ab Dienstag gelten weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus . Der von der Regierung angekündigte "zweite Lockdown" dauert bis mindestens bis 30. November.

"Übergangstag" am Dienstag

Der erste Schultag nach den Herbstferien sei ein "Übergangstag". Das Ministerium empfiehlt, dass am 3. November alle Oberstufenschüler mit Mund-Nasen-Schutz in die Klassenvorstands-Stunde kommen. Wenn es eine solche nicht gibt, sollte sie eingerichtet werden. Schüler, die nicht kommen, gelten als entschuldigt. In dieser Stunde soll es Infos über die Gestaltung des Distance Learning und der Kommunikation geben. Dies sei "nicht nur organisatorisch, sondern auch psychologisch für alle wichtig".