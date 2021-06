LIVE: So geht es dem heimischen Arbeitsmarkt

Durch die Öffnungen hat sich der Arbeitsmarkt in Österreich wieder etwas erholt. Finanzminister Blümel und Arbeitsminister Kocher geben heute bei einer Pressekonferenz genaue Details bekannt.

Am Dienstag um 11 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Finanzminister Blümel und Arbeitsminister Kocher zum Thema Standort und Beschäftigung statt. Erst gestern wurde bei einer Pressekonferenz die neue Version der Kurzarbeit vorgestellt.

Derzeit sind rund 330.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Kocher rechnet damit, dass die Zahl der Kurzarbeitenden bis Ende des Sommers auf 100.000 bis 120.000 fallen wird. Bisher hat das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 11 Mrd. Euro an Corona -Kurzarbeitshilfen zugesagt und davon über 7,9 Mrd. Euro ausbezahlt.

Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit ist im Mai weiter gesunken. Mit 392.360 arbeitslos gemeldeten bzw. in Schulung befindlichen Personen wurde Ende Mai die 400.000er-Grenze unterschritten. Am Höchststand der Coronapandemie, im April 2020, waren fast 600.000 Menschen auf Arbeitssuche. Doch verglichen mit dem Stand von 2019, also vor der Krise, waren im Mai noch rund 49.000 Personen mehr auf Jobsuche als damals. Im Jänner 2021 waren es allerdings noch um rund 110.000 Personen mehr als 2019.