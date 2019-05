Vor fast einem Monat begann der Wahlkampfauftakt der ÖVP. Heute um 19:30 Uhr findet die ÖVP-Schlussoffensive zur EU-Wahl 2019 statt. Wir berichten LIVE.

Damit die ÖVP all das, was sie sich vorgenommen habe, auch umsetzen könne, brauche es die richtigen Voraussetzungen. Kurz präsentierte beim Auftakt im April daher sieben Rahmenbedingungen, um Österreich zurück an die Spitze zu bringen. Als erstes forderte er nach deutschem Vorbild eine Richtlinienkompetenz für den Bundeskanzler, denn dieser müsse die Möglichkeit haben zu führen und zu entscheiden. Deutschland habe es weit gebracht: “Wir können es auch, wenn wir klare Verhältnisse schaffen.”

LIVE: ÖVP-Schlussoffensive zur EU-Wahl 2019

ÖVP-Schlussoffensive begann ohne Weber und Kurz

Kurz vor Beginn der als “Auftakt zur Schlussoffensive” der ÖVP zur EU-Wahl am Sonntag betitelten Veranstaltung in Linz am Montagabend ist bekannt geworden, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber nicht teilnehmen wird. Er sagte den Termin ab, weil auch Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht teilnahm. Ihn hielten dringende innenpolitische Termine in Wien.So blieb es an den ÖVP-Kandidaten Othmar Karas und Angelika Winzig sowie dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer die Anhänger im Design Center am Europaplatz für die Wahl am Sonntag einzuschwören.