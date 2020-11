Bundeskanzler Kurz wird sich im Anschluss an den Sonderministerrat an die Bevölkerung wenden.

Bundeskanzler Kurz wird sich im Anschluss an den Sonderministerrat an die Bevölkerung wenden. ©APA/BKA/ARNO MELICHAREK

LIVE: Kurz meldet sich nach Terroranschlag in Wien zu Wort

Nach dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt beruft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Dienstagfrüh einen Sonderministerrat per Videokonferenz ein. Er wird sich im Anschluss, um 10.30 Uhr, mit einer LIVE-Rede an die Bevölkerung wenden.

Bislang ist bekannt, dass es sich bei dem Täter, der von der Polizei erschossen wurde, um einen IS-Sympathisanten handelt. Der Anschlag hat - außer dem Täter selbst - vier Todesopfer gefordert. Außerdem wurden 15 weitere Menschen verletzt, 7 teils schwer.

