LIVE: Helmut Brandstätter wird Listenzweiter bei den NEOS

Ex-Kurier-Herausgeber und Journalist Helmut Brandstätter erhält eine Wildcard der NEOS und steigt vor der Nationalratswahl im Herbst als Listenzweiter ein. Am Donnerstag wird er bei der Pressekonferenz vorgestellt.

Wildcard für Brandstätter

Brandstätter wurde am 24. April 1955 in Wien geboren. Seine journalistische Karriere startete - nach einem Studium der Rechtswissenschaften und dem Besuch der John-Hopkins-Universität in Bologna - 1982 in der Auslandsredaktion des ORF-Fernsehens. Zwischen 1984 und 1991 berichtete er als Korrespondent aus Bonn und Brüssel. Größte Bekanntheit erzielte er bei der tödlich verlaufenen Entführung vor Gladbeck, bei der ihm wie anderen Medienvertretern vorgeworfen worden war, zu nah an den Entführern dran gewesen zu sein und diesen so unnötige mediale Präsenz gegeben zu haben. 1991 übernahm Brandstätter im ORF die Leitung der Hauptabteilung Dokumentation. ORF-Sehern ist er auch als Präsentator des Polit-Magazins "Report" in Erinnerung.