LIVE-Blog: Das 1. Halbfinale beim Song Contest 2021 in Rotterdam

Heute Abend geht der Eurovision Song Contest in Rotterdam in die erste Runde. 16 Nationen rittern im 1. Halbfinale um einen Platz unter den Top Ten, um im ESC-Finale auf der Bühne stehen zu können. Wir berichten live vom Event im Ticker.

ESC-Zirkus in Rotterdam startet: Österreich noch nicht mit dabei

Im ersten Semifinale voten nur die teilnehmenden Länder sowie Deutschland, Italien und die Niederlande, die bereits fix für das Finale qualifiziert sind. Die Zuseher in Österreich können ihre Stimme erst beim zweiten Semifinale am 20. Mai abgeben, bei dem Vincent Bueno mit Startnummer 5 um einen Platz unter den Top Ten singt. Noch heißt es also, ein von Nationalstolz unbeflecktes ESC-Erlebnis zu genießen.

Die 16 Kandidaten im 1. ESC-Halbfinale im Überblick

1 Litauen - The Roop - "Discoteque"

2 Slowenien - Ana Soklič - "Amen"

3 Russland - Manizha - "Russian Woman"

4 Schweden - Tusse - "Voices"

5 Australien - Montaigne - "Technicolour"

6 Nordmazedonien -Vasil - "Here I Stand"

7 Irland -Lesley Roy - "MAPS"

8 Zypern - Elena Tsagrinou - "El Diablo"

9 Norwegen -TIX - "Fallen Angel"

10 Kroatien - Albina - "Tick-Tock"

11 Belgien -Hooverphonic - "The Wrong Place"

12 Israel - Eden Alene - "Set Me Free"

13 Rumänien -ROXEN - "Amnesia"

14 Aserbaidschan -Efendi - "Mata Hari"

15 Ukraine -Go_A - "Shum"

16 Malta - Destiny - "Je Me Casse"