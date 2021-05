Song Contest in Rotterdam: Die Beiträge im 1. Halbfinale im Überblick

16 Länder gehen heute beim 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2021 in der Ahoy Arena in Rotterdam an den Start. Hier könnt ihr in die diesjährigen Songs vorab reinhören.

Am 18. Mai wird es ab 21.00 Uhr für die ersten 16 ESC-Kandidaten ernst: Dann steigt in Rotterdam nämlich das erste Halbfinale zum großen Eurovision Song Contest.

Jeweils zehn Länder aus beiden Halbfinalshows stoßen zu den sechs fix qualifizierten im Finale. Österreich muss noch bis Donnerstag warten, wenn Vincent Bueno mit "Amen" im 2. Halbfinale um sein Endrundenticket kämpft.

Die Teilnehmer im 1. ESC-Halbfinale am 18. Mai 2021

Hier könnt ihr in die diesjährigen Beiräge des ersten ESC-Halbfinale – sortiert nach Startnummern – reinhören.

Startnummer 01: Litauen

The Roop - "Discoteque"

Startnummer 02: Slowenien

Ana Soklič - "Amen"

Startnummer 03: Russland

Manizha - "Russian Woman"

Startnummer 04: Schweden

Tusse - "Voices"

Startnummer 05: Australien

Montaigne - "Technicolour"

Startnummer 06: Nordmazedonien

Vasil - "Here I Stand"

Startnummer 07: Irland

Lesley Roy - "MAPS"

Startnummer 08: Zypern

Elena Tsagrinou - "El Diablo"

Startnummer 09: Norwegen

TIX - "Fallen Angel"

Startnummer 10: Kroatien

Albina - "Tick-Tock"

Startnummer 11: Belgien

Hooverphonic - "The Wrong Place"

Startnummer 12: Israel

Eden Alene - "Set Me Free"

Startnummer 13: Rumänien

ROXEN - "Amnesia"

Startnummer 14: Aserbaidschan

Efendi - "Mata Hari"

Startnummer 15: Ukraine

Go_A - "Shum"

Startnummer 16: Malta

Destiny - "Je Me Casse"