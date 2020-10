LIVE: Anschober zur Ampel-Schaltung und aktueller Corona-Lage

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt am Freitag ab 11.00 Uhr in einer Pressekonferenz Auskunft über die aktuelle Ampel-Schaltung und zur aktuellen Corona-Lage in Österreich. Wir berichten via Live-Stream.

Nach den vier Bezirken in Tirol, Salzburg und Oberösterreich der Vorwoche sind mit heute, Freitag, 21 weitere Bezirke auf der Corona-Ampel auf Rot gestellt und damit mit sehr hohem Infektionsrisiko behaftet. Außer Wien und Kärnten sind alle Bundesländer betroffen. Amstetten (NÖ), Zell am See in Salzburg und Leoben in der Steiermark wurden dabei direkt von Gelb auf Rot geschaltet.

In weiteren 23 Bezirken ist die Risikoeinschätzung nunmehr hoch, die Ampel wurde daher neu auf Orange geschaltet. Lediglich Hermagor in Kärnten und Linz Land haben nun mit Gelb statt Orange eine bessere Bewertung.

Die Hintergründe für die Entscheidungen der Ampel-Kommission wird Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Vormittag in einer Pressekonferenz erläutern.