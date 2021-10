Literaturfestival "Österreich liest" startet

Am Montag startet die inzwischen 16. Auflage des Literaturfestivals "Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek".

Events in Bibliotheken

Nach der wegen Corona rein online ausgetragenen Ausgabe im Vorjahr freut sich der Büchereiverband nun wieder auf analoge Events in zahlreichen Gemeinde- und Pfarrbüchereien, Schulbibliotheken, Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken sowie Stadt- und Landesbüchereien. "Trotz der widrigen Umstände ist das Interesse der Büchereien, Veranstaltungen in der "Österreich liest"-Woche durchzuführen, in diesem Jahr besonders groß", freute sich Geschäftsführer Markus Feigl in einer Aussendung über das große Engagement der Bibliothekare.