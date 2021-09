Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Hein an Corona erkrankt

Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein ist an Corona erkrankt und lässt sich in der finalen Wahlkampfwoche weiter vertreten.

Stadtrat Michael Raml wird Hein in der finalen Wahlkampfwoche für der Landtagswahl in Oberösterreich weiter vertreten. Über den Impfstatus des Vizebürgermeisters wurde nichts bekannt gegeben. Bereits im Frühjahr hatte sich oö. LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner mit Covid-19 infiziert. Die Erkrankung nahm eine schweren Verlauf, so dass er einige Tage im künstlichen Koma auf der Intensivstation lag.