Lieferkürzung von AstraZeneca sorgt für Impfplan-Chaos

AstraZeneca wird weniger Impfstoff ausliefern als ursprünglich geplant. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist die angekündigte Reduzierung ein "echter Rückschlag", der Impfplan werde sich verzögern.

In der "ZiB2" sagte Anschober am Freitagabend, das die reduzierten Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs voraussichtlich zu Verzögerungen im österreichischen Impfplan führen werde. Das sei zu befürchten. Er werde nun jedenfalls in Verhandlungen versuchen, dass die zugesagten Lieferungen nachgeholt werden.