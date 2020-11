Liebesbetrug in Wien und Tirol: 50-Jähriger gefasst - weitere Opfer gesucht

Nachdem am Donnerstag eine Lichtbildfahndung nach einem 50-jährigen mutmaßlichen Betrüger veröffentlicht wurde, ist nun bereits die Festnahme des Tatverdächtigen gelungen. Weitere Opfer werden gebeten, sich zu melden.

Am Donnerstag wurde seitens der Polizei um die mediale Verbreitung von zwei Lichtbildern ersucht, die einen namentlich bekannten 50-jährigen Österreicher zeigen. Dieser steht im dringenden Verdacht des mehrfachen schweren Diebstahls in den Jahren 2018 und 2019.

So ging der mutmaßliche Betrüger vor

Dem Mann wird je ein Fall in Wien und Innsbruck zur Last gelegt, wo er mit alleinstehenden Frauen Beziehungen anbahnte und in einem günstigen Moment Wertgegenstände und Bargeld aus den Wohnungen stahl. Am Sonntag meldete sich eine 51-jährige Frau bei der zuständigen Polizeidienststelle und gab an, den Gesuchten im Sommer 2020 im Zuge eines Urlaubes kennengelernt zu haben. Anschließend sei es zu einigen Treffen gekommen.