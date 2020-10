Liebesbetrug in Wien und Tirol: Polizei fahndet nach 50-Jährigem

Ein 50-jähriger Mann soll in Wien und Innsbruck Frauen eine Beziehung vorgetäuscht und Wertgegenstände aus deren Wohnungen gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tatverdächtigen und sucht nach weiteren Opfern.

Die Polizei fahndet aktuell nach einem namentlich bekannten 50-Jährigen wegen des Verdachts des mehrfachen schweren Diebstahls. Dem Mann wird je ein Fall in Wien und Innsbruck zur Last gelegt, wo er mit alleinstehenden Frauen Beziehungen anbahnte und in einem günstigen Moment Wertgegenstände und Bargeld aus den Wohnungen stahl.

Der Mann sucht die Gesellschaft der Frauen in Café-Häusern oder Thermen. Er bahnt eine Beziehung an und zieht nach relativ kurzer Zeit in die Wohnung der Frauen ein. Wenn er unter einem Vorwand (z.B. Reparaturen im Bad) alleine in der Wohnung gelassen wird, nutzt er diese Zeit für Diebstähle.