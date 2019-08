Lichterfest an der Alten Donau: Straßensperren beachten

Am Samstag findet das Licherfest an der Alten Donau statt.

Am 3. August findet das Lichterfest an der Alten Donau in Wien statt. Es kommt daher zu einer Sperre der Wagramer Straße zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Arbeiterstrandbadstraße.

Am 3. August wird das Lichterfest an der Alten Donau veranstaltet. Es kommt daher am Samstag von 14:00 bis 22:00 Uhr zu einer Sperre der Wagramer Straße zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Arbeiterstrandbadstraße in beiden Richtungen.

Die Autofahrer können laut ÖAMTC über die Südost Tangente (A23) und Donaustadtstraße, Siebeckstraße - Angyalföldstraße – Katsushikastraße – Nordbrücke zur Donauufer Autobahn (A22) oder über Kagraner Platz - Hirschstettner Straße - S2/A23.