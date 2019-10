Letzte Wiener Wiesn-Woche: Alle Programm-Highlights

Noch bis Sonntag lädt die Wiener Wiesn auf der Kaiserwiese im Prater zur zünftigen Gaudi. Die letzten Tage halten dabei noch zahlreiche Highlights bereit.

Diese Woche heißt es noch rein ins Dirndl und in die Lederhose und hoch die Hände: Die finale Woche der Wiener Wiesn läuft und das Programm der letzten Tage hält für das Party-Volk, den Volksmusik-Fan und das Schlagerherz noch viele musikalische Schmankerl bereit.

Programm-Highlights der finalen Wiener Wiesn-Woche

Der SUPER-Mittwoch geht morgen mit The Grandmas (Wiesbauer Zelt, 9.10.) und der WIESN-Fete, mit Lorenz Büffel und Almklausi, in seine letzte Runde (Gösser Zelt, 9.10.). Und auch die Draufgänger heizen am Donnerstag nochmal ordentlich die Stimmung im Wiesbauer Zelt auf.