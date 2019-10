Wiener Wiesn steuert auf neuen Besucherrekord zu

Die Gaudi auf der Wiener Wiesn geht in die Zielgerade - und obwohl es die Wettergötter nicht unbedingt immer gut meinten, erwarten die Veranstalter heuer ob des ungebrochenen Andrangs einen neuen Besucherrekord.

Besucherrekord auf der Wiener Wiesn

Trotz des teilweise sehr schlechten Wetters ließen es sich die Besucher nicht nehmen, auf der Wiener Wiesn tagsüber gemeinsam zu Schlager- und Volksmusik zu schunkeln und abends so richtig abzufeiern. Und schon jetzt ist absehbar: Die Wiener Wiesn steuert auf einen neuen Besucherrekord zu.

Die Wiener Wiesn zählt mit über 400.000 Gästen pro Jahr zu den besucherstärksten Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt. „Mit rund 400.000 Besuchern, die im Vorjahr die Wiener Wiesn besucht haben, sind wir heuer auf einem hohen Niveau gestartet. Zur Halbzeit des Wiener Wiesn Fests 2019 zeigt sich, dass die Besucheranzahl heuer noch einmal leicht zugelegt hat – und das trotz des teilweise schlechten Wetters. Offenbar hat es sich herumgesprochen, dass unsere Hütten und Zelte beheizt sind und sich ein Besuch auf der Wiener Wiesn immer lohnt“, freut sich Wiener Wiesn Veranstalter Christian Feldhofer über die Zahlen.

Heurige Premiere: Electro Wiesn

Heuer wagten die Wiesn Veranstalter erstmals ein unkonventionelles Konzept: die Electro Wiesn. Dass Electronic Dance Music (EDM) auch im Bierzelt und Tracht funktionieren kann, zeigte das am 1. Oktober bis auf den letzten Platz gefüllte Wojnar’s Kaiserzelt. „Die EDM-Wiesn hat uns bestätigt, dass wir auch neue Dinge ausprobieren können. Tradition und Brauchtum dürfen durchaus mit modernen Elementen verbunden werden. Und das Publikum war sichtlich begeistert“, so Feldhofer über das ungewöhnliche Programm.



Highlights zum Finale der Wiener Wiesn

„Wir freuen uns auf die finale Woche. Ein Resümee ziehen wir jedoch erst nach der Wiesn, aber eines kann bereits gesagt werden: Der neue Rekord ist zum Greifen nah“, sagt Feldhofer. Der Trend zu Oktober- und Brauchtumsfesten kommt nicht von irgendwoher und hat auch einen Namen: Regionalität. In Zeiten von Schnelllebigkeit sowie Digitalisierung, Globalisierung und Internationalisierung greifen immer mehr Menschen auf ländliches Brauchtum zurück. Das zeigt, wieso die Wiener Wiesn sich auch heuer wieder an so vielen Besuchern und Fans erfreuen kann.