Wiener Wiesn 2019: Ticket-Preise und Gratis-Veranstaltungen

Die Wiener Wiesn startet am 26. September und bis 13. Oktober feiert man im Prater ein ausgelassenes Oktoberfest. Hier finden Sie alle Infos zu Tickets, Preisen und Gratis-Events auf der Wiesn.

Die Wiener Wiesn startet am 26. September um 11.30 Uhr und endet am Sonntag, 13. Oktober gegen 20 Uhr. Von Montag bis Mittwoch ist die Wiesn von 11.30 Uhr bis etwa 23 Uhr geöffnet, sonntags sperrt das Oktoberfest bereits gegen 18 Uhr zu.

Wer Live-Musik und Konzerte lauschen will, der muss sich in eines der drei Zelte begeben. Im Gösser-Zelt, Wiesbauer-Zelt und Wojnar's Kaiser-Zelt spielen jeden Tag ab 11.30 Uhr verschiedenste Bands und Acts.

Gratis-Events auf der Wiener Wiesn

Zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr ist der Eintritt zu den Zelten kostenlos. Von 12.00 Uhr bis ca 14.30 Uhr wird Frühshoppen in den drei Festzelten gefeiert, von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr werden Nachmittagskonzerte zum Besten gegeben. Von Rock, Schlager bis hin zu Blasmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Freitag bis Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr kommen auf der Kinder-Wiesn die Kleinsten auf ihre Kosten. Der Eintritt ist dabei ebenfalls gratis.

Tickets und Preise auf der Wiener Wiesn 2019

Die Tickets für die Abendveranstaltungen sind je nach Act unterschiedlich teuer. In die "Rock die Wiesn" kommt man am 30. September bereits ab 16,50 Euro, beim Auftaktabend zahlt man für die Show mit "Die Draufgänger" ab 49,50 Euro, die Tickets für die "Rosa Wiesn" kosten ab 43,50 Euro.

Die Ticketpreise hängen bei den einzelnen Veranstaltungen auch von der Ticketkategorie ab. “Randplätze” kriegt man am günstigsten, wer "mitten drin statt nur dabei" oder "bühnennah" sein will, muss tiefer in die Tasche greifen. Ebenfalls gibt es Logen, Partyboxen und tischweise Buchungen, die wegen der hohen Nachfrage aber bereits fast gänzlich ausgebucht sind.