Letzte Chance: Restplätze bei den Wiener "Summer City Camps"

Wer für seine Kinder noch einen Platz in den "Summer City Camps" ergattern will, muss schnell sein: Vereinzelt gibt es noch freie Plätze bei der Ferienbetreuung.

Im Endspurt befinden sich derzeit die Anmeldungen für das neue Ferienangebot der Stadt Wien, die "Summer City Camps": Derzeit sind wienweit bereits über 5.000 Kinder angemeldet, es gibt aber noch vereinzelt freie Plätze - vor allem auch in der "Summer School", dem Lernangebot für Kinder mit Nachholbedarf.

Ganztagsplatz für 50 Euro/Woche

Die Summer City Camps stehen allen Wiener Kindern offen, die eine Pflichtschule besuchen und in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden.

"Die Stadt investiert in das neue Ferienangebot rund 6 Mio Euro im Jahr", betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bewegung als Themenschwerpunkt

Das Programm verspricht jedenfalls jede Menge Abenteuer: So ist in den "Summer City Camps Bewegung ein großer Schwerpunkt: Jedes Kind kann dabei Neues ausprobieren und gemeinsam mit anderen in die Welt des Sports eintauchen.