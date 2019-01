Summer City Camps in Wien: 6. Mio Euro für neues Ferien-Angebot

Das Ferien-Angebot für Kinder in Wien wird sich um zahlreiche Möglichkeiten erweitern. Das Budget von 6. Mio Euro verspricht verbesserte Betreuungsangebot für Kinder bis 14 Jahren sowie Spiel, Spaß, Abenteuer und Förderung.

Ein völlig neues Ferien-Angebot erwartet die Wiener im Sommer 2019. Im Wiener Bildungsausschuss wurden für die Umsetzung der Summer City Camps rund 6. Mio Euro beschlossen. Damit wird die Betreuung in den Sommerferien für Kinder bis 14 Jahre großflächig ausgeweitet.

Insgesamt stehen im kommenden Sommer Plätze für bis zu 6.000 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. “Abenteuer, Sport, Spiel und Spaß sind die besten Zutaten für gelungene Ferien. Mit den Summer City Camps bekommen Kinder die Möglichkeit, den Sommer in Wien mit schönen Erlebnissen und neuen spannenden Erfahrungen in Erinnerung behalten!” betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. “Darüber hinaus wird Wiener Familien die Planung des Sommers – organisatorisch und finanziell – wesentlich erleichtert.”

Aktuell wird das konkrete Programm mit professionellen Partner-Organisationen zusammengestellt. Es wird auch eine “Summer School” zur Förderung in Deutsch, Mathematik und Englisch angeboten.

Das Angebot der Summer City Camps gilt für alle Wiener Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, die in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden. Die Anmeldungen starten Ende Februar, die Kinder können für den Sommer wochenweise angemeldet werden und werden ganztägig in der Zeit von 8 bis 17 Uhr betreut. Die Kosten betragen 50 Euro pro Woche, ein gesundes Mittagessen ist inkludiert.