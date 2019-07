"Let´s Melt Barriers": Gratis Eis von Ben & Jerry´s in der Wiener Pratersauna

Am 5. August können Ben & Jerry´s Fans wieder gratis Eis schlemmen. Dieses Mal unter dem Motto "Let´s Melt Barriers" in der Wiener Pratersauna.

Am 5. August ist es wieder so weit und der Ben & Jerry´s Bus macht in der Wiener Pratersaune einen Halt. Auf der Tour löffeln Fans unter dem Motto "Let´s Melt Barriers" für eine bunte und offene Gesellschaft. Unterstützt werden sie dabei von Partnern wie Start with a friend und Sea Watch.