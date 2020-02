Leider kein Oscar: Diese Stars sind "die ewigen Nominierten"

Wo es Gewinner gibt, muss auch jemand leer ausgehen. Bei manchen Schauspielern war der Preis schon mehrere Male zum Greifen nahe.

Fangen wir mit einer Rekordhalterin an: Glenn Close hält mit sieben Nominierungen den Rekord unter den Schauspielerinnen, die am häufigsten nominiert wurden, aber nie gewonnen haben. Zuletzt war sie 2019 in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für "Die Frau des Nobelpreisträgers" nominiert, ging jedoch leer aus.

Auch Joaquin Phoenix und Brad Pitt haben den begehrtesten Filmpreis der Welt noch nicht zu Hause stehen. Bislang konnten beide Schauspieler vier Nominierungen verbuchen. Phoenix gilt in diesem Jahr als heißer Favorit als "Bester Hauptdarsteller" in "Joker" und Brad Pitt als "Bester Nebendarsteller" in "Once Upon a Time ... in Hollywood".