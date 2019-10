Leiche in Kühltruhe: Mann soll schon vor drei Jahren gestorben sein

Nach dem Fund einer Leiche in einer Kühltruhe in Wien-Floridsdurf wurde der 45-jährige Freund des Toten wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe auf freien Fuß angezeigt. Der Mann soll bereits vor drei Jahren gestorben sein.

45-Jähriger geriet nach Tod des Bekannten in Panik

Am Donnerstag wurde die Leiche des Österreichers gefunden, der Bulgare vorläufig festgenommen. Laut seinen Aussagen hätten die beiden Männer einige Zeit zusammengewohnt und sich währenddessen der Gesundheitszustand des Bekannten verschlechtert. Als dieser starb, sei er in Panik geraten und habe die Leiche in Plastiksäcke verpackt und in das Kellerabteil gebracht. Passiert sei das bereits vor rund drei Jahren, gab der 45-Jährige bei seiner Einvernahme an.