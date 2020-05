Lediglich 18 Covid-19-Neuerkrankungen am Dienstag

Am Dienstag gab es bundesweit nur 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Betroffen waren nur drei Bundesländer.

In Österreich sind am Dienstag bundesweit für einen 24-Stunden-Zeitraum lediglich 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nur drei Bundesländer sind davon betroffen, nämlich Wien mit 15 und Niederösterreich mit zwei neuen Fällen sowie die Steiermark mit einer neuinfizierten Person. Das heißt, dass gleich in sechs Bundesländern kein neuer Corona-Fall hinzugekommen ist.

15 Fälle seien für Wien wenig

Die Zahl der landesweiten Corona-Todesfälle stieg im Tagesvergleich um zwei auf 643, beide an oder mit einer Covid-19-Krankheit Verstorbenen fallen in die steirische Statistik. Nach Auskunft des Innenministerium per Stand 9.30 Uhr befinden sich landesweit 127 Corona-Patienten in Krankenhausbehandlung, 32 davon werden intensiv-medizinisch betreut.