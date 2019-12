Lebkuchen-Traditionshaus Metzger & Söhne zurück in Wien

Dieser Name ist Synonym für feinsten Wiener Lebkuchen, diese Marke war dereinst sogar K.u.K. Hoflieferant: Schon Maria Theresia liebte “Metzger & Söhne”, die ab sofort einen Pop-Up Store auf der Mariahilfer Straße betreiben.

Eine Tradition kehrt zurück: Der Wiener Lebkuchen mag vielleicht weniger bekannt sein als sein Nürnberger Pendant, er hat aber eine sehr bewegte Historie. Gegründet als Kerzen- und Lebkuchenmanufaktur prägte das heute als “Metzger & Söhne” bekannte Unternehmen die Entstehung des Wiener Lebkuchen über Jahrhunderte.

Lebkuchen-Pop-Up Store auf der

Mariahilfer Straße

Der ehemalige K.u.K. Hoflieferant, der 2013 nach 250 Jahren vom Stephansplatz verschwand, betreibt ab sofort einen Pop-Up Store auf der

Mariahilfer Straße. Ein Flagship-Store im 1. Bezirk ist in Planung, um die liebgewonnene Tradition und feinste Wiener Lebkuchen dauerhaft zurück in die Stadt zu bringen. Die handgemachten Wiener Kreationen begeistern in liebevoll gestalteten Geschenkverpackungen und versüßen die

vorweihnachtliche Zeit.

Köstlichkeit mit Geschichte

Als im 17. Jahrhundert ein Wandergeselle aus Deutschland in das bestehende Unternehmen einheiratete und die Geheimnisse der damaligen Lebkuchen-Hochburg in die Produktion miteinbringt, ist die Vision dieser regional in Handwerk gefertigten Nascherei auf höchstem Niveau geboren. Auf der Verbindung von Know-how sowie Handwerkskunst und regionalen Zutaten höchster Qualität entstehen feinste Lebkuchen-Produkte. Heute ist die Firma „Metzger & Söhne“ in der Hand von Lukas Linsbichler und seiner Frau Ashuveen, Nachfahren des Firmengründers Ernest Metzger.

K.u.K. Hoflieferant: Maria Theresia liebte “Metzger & Söhne”

Maria Theresia war Lebkuchen-Fan und ernannte das heute unter “Metzger & Söhne” bekannte Unternehmen, gegründet 1685 in Perchtoldsdorf bei Wien, wegen ihrer deliziösen Kreationen aus zartester Schokolade, duftenden Nüssen, feinstem Marzipan und den besten Konfitüren zum K.u.K. Hoflieferanten.

Für die Kreationen finden heute wie damals lediglich Zutaten höchster Qualität ihren Weg in den Teig. Von feinstem BIO-Honig regionaler Imker über deliziöse Konfitüren bis zu den knackigen Nüssen und bestem Marzipan werden nur die besten Zutaten in traditionellem Handwerk verarbeitet. Dies geschieht wie vor seit über 330 Jahren in Wien.

Pop-Up Wintergarten auf der Mariahilfer Straße

Diese Lebkuchen-Tradition kehrt ins Herz der Stadt zurück. Auf der Mariahilferstraße eröffnet ein wahrer „Wintergarten“ für große und kleine Gourmets. Kreationen aus Lebkuchen und feinsten Zutaten sind klassisch und liebevoll verpackt und laden zum Entdecken und Verkosten ein.

„Wir bieten unseren Kunden traditionellen Lebkuchen mit Bio-Honig aus Österreich in extravagantem Gewand. Für das überlieferte Handwerksgeschick nehmen wir uns sehr viel Zeit und verarbeiten die besten Zutaten genau wie vor 330 Jahren. So schmeckt es einfach am besten, jeder sollte sich oder seinen Liebsten hin und wieder etwas Besonders gönnen“, so Geschäftsführer Lukas Linsbichler.



Lange Tradition bei Metzger & Söhne

Metzger & Söhne brachte nicht nur den Lebkuchen nach Wien, sondern perfektionierte die Kreationen mit feinster Schokolade, regionalem Honig, Nüssen sowie Konfitüren, um die höchsten Ansprüche des Wiener Hofes zu befriedigen. Das Unternehmen wurde 1685 in Perchtoldsdorf gegründet und von 1763 bis 2013 gab es einen Flagship-Store am Wiener Stephansplatz.

Die traditionelle Handwerkskunst in der Lebkuchenproduktion hat im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Dadurch hat die Familie Metzger wie keine andere die Geschichte des Wiener Lebkuchens geprägt. Seit über 300 Jahren werden natürliche und regionale Zutaten von bester Qualität verwendet – ohne Konservierungsstoffe. Es ist heute wie damals das Credo der Marke nur feinste Lebkuchen-Kreationen in Handarbeit zu fertigen.

Metzger & Söhne Lebkuchen Pop-Up Wintergarten

Adresse & Öffnungszeiten:

Mariahilferstrasse 101, 1070 Wien

Mo-Sa 10:00 – 18:00