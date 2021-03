Lebensmitteleinkäufe im Jahr 2020 durch Coronakrise kräftig gestiegen

Starkes Plus im Lebensmitteleinzelhandel und bei Direktvermarktung: Die heimischen Haushalte haben in der Coronakrise ihre Ausgaben für Lebensmittel deutlich erhöht.

Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel gestiegen

Einkaufsdaten von 2.800 österreichischen Haushalten erhoben

Coronakrise: Kundenfrequenz in den Supermärkten hoch

Aufgrund der Coronakrise war die Kundenfrequenz in den Supermärkten hoch, weniger Preisaktionen waren für die Händler notwendig um die Frequenz zu steigern. Die Aktionsanteile sind im vergangenen Jahr laut RollAMA in allen Warengruppen leicht zurückgegangen. Die meisten Preisaktionen gab es bei Fertiggerichten sowie Fleisch und Wurst. "Für den Lebensmitteleinzelhandel war es nicht notwendig, so zu schleudern", sagte Blass. Daraus sei aber "keine Trendwende ableitbar". Der Bio-Anteil bei den gekauften Lebensmitteln erreichte mit 10 Prozent erstmals einen zweistelligen Wert. "Wir werten das als Zeichen für ein gesteigertes Qualitätsbewusstsein der Konsumenten", so der AMA-Marketing-Chef. Die Themen Regionalität, Bio und Qualität würden auch nach der Coronapandemie für die Konsumenten wichtig bleiben.