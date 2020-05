Konserven & Co: Das kaufen die Österreicher in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat zu einer leichten Veränderung beim Kaufverhalten der Österreicher geführt. Vor allem Gemüsekonserven, Tiefkühlprodukte und Fertiggerichte waren in den letzten Wochen beliebt wie nie.

Fertiggerichte durch Corona-Krise so gefragt wie nie

"In den letzten Wochen feierten Trockensuppen, Dosenravioli und Co. ein echtes Revival", so Micaela Schantl, Marktforschungsleiterin der Agrarmarkt Austria, am Mittwoch.

Unsicherheit sorgte für Hamsterkäufe Mitte März

Weniger Nachfrage bei Fleischprodukten

Der Anteil der Lebensmittel, die in Aktion gekauft wurde, ging nach dem Lockdown leicht zurück, von 24,9 Prozent in Kalenderwoche 11 auf 22,7 Prozent in KW 13. Den Menschen ging es laut AMA wohl in erster Linie um Versorgungssicherheit, nicht so sehr um Preis und Aktionen. Der Bioanteil blieb hingegen konstant bei 9,9 Prozent, außer bei Eiern. Dies könnte der AMA zufolge daran liegen, dass es in den Wochen 11 und 12 kaum Bioeier in den Supermärkten gab und die Konsumenten froh waren, überhaupt Eier zu bekommen.