Lebensmittel-Diskonter Penny will Bio-Sortiment verdoppeln

Der Lebensmittel-Diskonter Penny will sein Bio-Sortiment verdoppeln. Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollen es rund 140 Bio-Produkte werden.

140 Bio-Produkte sollen angeboten werden

Penny als einziger Diskonter mit Fleischhauer

"Penny ist der einzige Diskonter mit Fleischhauer. Das ist ein starkes Differenzierungsmerkmal", so Teschmit. In über 200 von 300 Penny-Filialen gibt es einen Fleischhauer, dies versucht der Diskonter in einer aktuellen Werbekampagne bekannter zu machen. Auch der hohe Anteil an Markenartikeln ist für den Penny-Manager ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern. 60 Prozent des Umsatzes machte der Diskonter zuletzt mit Markenprodukten, 40 Prozent mit Eigenmarken. Penny hat auch in den vergangenen Jahren aufgrund der Kundennachfrage das Frischesegment ausgebaut. Zwischen 2017 und 2020 wurde die Anzahl der Artikel in der Obst- und Gemüseabteilung um 10 Prozent erhöht.

Im Jahr 2003 und 2004 flaggte Rewe (u.a. Billa, Bipa, Merkur) seine österreichische Diskontschiene Mondo auf den in Deutschland sowie Süd- und Osteuropa aktiven Diskonter Penny um. Nach der Zielpunkt-Pleite im Jahr 2015 sicherte sich Penny sieben Filialen der insolventen Supermarktkette. Penny erzielte 2019 in Österreich mit 300 Filialen und 2.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 900 Mio. Euro. In Vorarlberg hat der Diskonter noch gar keine Filiale, in Tirol einen Standort. "Es kommen fünf bis sechs Filialen pro Jahr dazu. Filialen in Tirol und Vorarlberg sind aktuell nicht geplant, wir sehen es uns aber an", so Penny-Österreich-Geschäftsführer Teschmit.