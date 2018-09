Lebensgefahr nach Fahrerflucht: Lenker in Wien-Penzing ausgeforscht

Jener Pkw-Lenker, der am 31. August bei einem Unfall in Wien-Penzing eine Frau lebensgefährlich verletzt hatte und danach Fahrerflucht beging, konnte nun von der Polizei festgenommen.

Wie am 31. August berichtet, kam es im Bereich der Linzer Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 69-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Der Unfall-Verursacher beging Fahrerflucht. Aufgrund von Zeugenaussagen und Fragmenten eines Außenspiegels, die am Unfallsort sichergestellt wurden, konnte die Polizei das Unfall-Fahrzeug – einen Mercedes CLK, silberfarben – eruieren.

Unfall-Lenker in Wien-Penzing ausgeforscht: Festnahme nach Fahrerflucht

Schließlich konnte das Unfall-Fahrzeug in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing aufgefunden werden. In der anschließenden Einvernahme der 33-jährigen Zulassungsbesitzerin und ihrem 36-jährigen Mann gaben beide an, das Auto an einen 61-jährigen Bekannten verkauft zu haben.