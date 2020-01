LBL-Spitzenkandidat Kölly bei Stimmabgabe zur Burgenland-Wahl optimistisch

Der Spitzenkandidat des Bündnis Liste Burgenland (LBL) Manfred Kölly hat am Sonntagvormittag in seiner Heimatgemeinde Deutschkreutz seine Stimme für die Landtagswahl im Burgenland abgegeben. Er zeigte sich dabei optimistisch, dass die LBL zum dritten Mal den Einzug in den Landtag schaffen werde. Daran gäbe es laut Kölly "keine Zweifel".

"Man hat immer vorher gesagt, wir schaffen es nicht, und wir haben es jedes Mal geschafft", betonte der Deutschkreutzer Bürgermeister. Er rechne damit, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein werde. Die Stimmung am Wahlsonntag sei generell "sehr, sehr gut", sagte Kölly. In Deutschkreutz, wo er Wahlleiter ist, zeichne sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Es sei erfreulich, dass die Leute von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen.

Außerdem sei wichtig, dass die LBL in den Landtag einziehe, weil sie für Kontrolle stehe, meinte Kölly. Er wird den restlichen Wahlsonntag nun als Wahlleiter in seiner Heimatgemeinde verbringen und anschließend abends nach Eisenstadt kommen.