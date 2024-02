Laura Braun und eff eff gewinnen Protestsongcontest 2024

Das Finale des Protestsongcontests im Wiener Rabenhof am Montag hatte nicht nur einen, sondern zwei Gewinner.

Erstmals zwei Sieger bei Protestsongcontest 2024

Den Ausschlag gab am Ende das Publikum, das 7 Punkte an Laura Braun und nur 3 an eff eff vergab. Zum ersten Mal in der Geschichte des Protestsongcontests gab es damit einen ex aequo Sieg. "Es musste ja mal so kommen. Und was für ein Zeitpunkt wäre besser als das 20-Jahres-Jubiläum des Protestsongcontests", kommentierte Stocker.