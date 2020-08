Laufen nach Corona-Regeln beim VCM Pop-up-Run in Wien

Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen hat sich das Vienna City Marathon Team dazu entschlossen, einen zweiten Pop-up-Run zu veranstalten. Am Mittwoch treten rund 250 Läufer im Wiener Prater an.

Am Mittwoch, den 12. August, startet um 18.00 Uhr der VCM Pop-up-Run auf der Prater Hauptallee in Wien. Die vielen positiven Rückmeldungen nach der ersten Ausgabe am 15. Juli veranlasste das Vienna City Marathon Team zur erneuten Auflage des Events.

VCM Pop-up-Run: Der Sommerlauf in Wien

Auf einer Runde über fünf Kilometer wurde ein Lauf für rund 250 Hobbyläuferinnen und -läufer nach Covid-19 Regeln organisiert. Start und Ziel befinden sich beim "1:59-Ziel" von Eliud Kipchoge auf der Hauptallee im Bereich des Stadionbadparkplatzes.

Die Läuferinnen und Läufer werden ab 18.00 Uhr in Startzeitfenstern von je 15 Minuten auf die Strecke gehen. Als Sommerbonus und Belohnung erhalten alle Finisher ein Eis. Die adidas Runners Vienna sind mit einer Laufgruppe am Start. Radio FM4 sorgt für chilligen Sommer-Sound. Die Veranstaltung is bereits ausgebucht, es gibt keine Nachmeldung.

"Im September sind ein weiterer Lauf an einer neuen Location und einer im Prater geplant. Es geht uns darum zu zeigen, dass man verantwortungsvoll veranstalten kann, wenn auch in kleinem Rahmen", so Gerhard Wehr, Geschäftsführer Vienna City Marathon.