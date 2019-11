Lainzer Tiergarten in Wien: Krippenfiguren erstrahlen in neuem Glanz

Die Krippenfiguren des Lainzer Tiergarten wurden restauriert. Nun erstrahlen sie in neuem Glanz und sorgen für weihnachtliche Stimmung im Hermesvillapark.

Lainzer Tiergarten: Krippenfiguren wurden restauriert

"Seit vielen Jahren ist ein Besuch der Weihnachtskrippe im Hermesvillapark mit ihren lebensgroßen Figuren, ein vorweihnachtlicher Fixpunkt für viele Wienerinnen und Wiener. Ich freue mich, dass diese liebgewordene Tradition Dank der Sanierung nun auch in Zukunft Bestand haben wird", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Maria und Josef auf ihrem Weg durch Wien



Die heilige Familie wurde ursprünglich 1987 von Kubitschek für eine Präsentation in der Shopping City Süd kreiert. In den Jahren darauf kamen weitere Krippenfiguren hinzu, unter anderem von Bildhauer Erich Winter. Ab Ende 1980er Jahren waren die Figuren beim Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz zu sehen. 2002 wurden die Figuren restauriert und kamen schließlich weiter in en Lainzer Tiergarten, wo sie seither in der Krippe beim Lainzer Tor zu sehen sind.