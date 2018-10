Ladendiebin attackierte Drogerie-Angestellte in Wien-Liesing: Haft

Nachdem eine 39-Jährige bei einem Ladendiebstahl ertappt wurde, attackierte sie die Mitarbeiterinnen des Geschäfts.

Eine 39-Jährige stahl am Freitag gegen 15.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing Waren (Parfums, Bekleidung, Spielartikel) im Wert von über 400 Euro.