Labormediziner pochen auf Corona-Mutations-Nachweis mittels PCR-Test

Dringlicher Appell: Um die Varianten des SARS-CoV-2-Virus hierzulande "rascher, billiger und flächendeckend nachzuweisen" pochen zwei Medizinervereinigungen auf den Einsatz von "Mutations-PCR-Test".

Mit diesen könnte gezielt nach Hinweisen auf den britischen und südafrikanischen Mutationscluster gesucht werden. Diese Methoden sollten demnach "statt der langsameren Methode der Sequenzierung eingesetzt werden", heißt es in dem Appell an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Coronavirus-Mutationen nachweisen dauert Tage

Per Sequenzierungen werden dagegen bestimmte Teile des Erbguts einer Probe oder auch das gesamte Genom des Erregers aufgeschlüsselt und analysiert. So können mehrere oder alle der für die neuen Varianten charakteristischen Mutationen gemeinsam nachgewiesen und die Variante wasserdicht bestimmt werden. Dieser Nachweis dauert dementsprechend mehrere Tage.

ÖGLMKC und ÖQUASTA streichen Zeitfaktor hervor

Die Österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie (ÖGLMKC) und die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen (ÖQUASTA) streichen nun den Zeitfaktor hervor, machen in ihrer Aussendung jedoch keine Angabe dazu, in welchem Ausmaß sich die Ergebnisse von PCR und Sequenzierung decken.

"Die überaus rasche Verbreitung der Virusvarianten B.1.1.7 in Wien und B.1.351 in Tirol hat deutlich gezeigt: Es muss so schnell wie möglich festgestellt werden können, ob es sich bei einer Infektion um diese hochansteckenden Varianten handelt", so der Leiter der Abteilung für Klinische Virologie am Klinischen Institut für Labormedizin der Medizinischen Universität Wien, Robert Strassl.