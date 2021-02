Kurzarbeit: Luftfahrt stehen noch harte Jahre bevor

Die Luftfahrtbranche wurde wie kaum eine andere von der Coronakrise getroffen. Den Airlines ging förmlich das Geld aus, die Rückkehr zum Status Quo dürfte noch Jahre dauern,

Die Airlines sind seit dem Ausbruch in China von den Folgen des Coronavirus betroffen gewesen. Sie spürten die Auswirkungen noch bevor auch Europa von der Pandemie erfasst wurde. Und sie werden die schwache Nachfrage wohl länger spüren als viele andere Branchen. Womöglich wird sich der Flugverkehr dauerhaft verändern. Große Hoffnungen setzen die Fluggesellschaften und Flughäfen in den heurigen Sommer, sollte dieses Geschäft ausfallen, drohen noch größere Risse.

AUA musste gerettet werden

In Österreich stellten sowohl die AUA als auch die Ryanair-Tochter Lauda ihren Flugbetrieb für gut drei Monate ein. Seither führen sie deutlich weniger Flüge durch als vor der Krise. Bei der AUA stehen nach wie vor ein paar Dutzend Flieger ungebraucht herum. Bei Lauda löste man die Gesellschaft in Wien auf und gründete in Malta die Lauda Europa. Statt zehn Fliegern dürften heuer im Sommer nur fünf abheben. Mit der in die Pleite geschlitterten Fluglinie Level forderte die Pandemie vergangenes Jahr auch bereits ihr erstes Opfer.