Kurzarbeit bleibt für Kocher "Mittel der Wahl"

ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher zu Folge wurden alle Vorkehrungen getroffen, um die Konsequenzen der Corona-Pandemie und des Lockdowns für Ungeimpfte möglichst gering zu halten.

"Die Kurzarbeit ist weiter das Mittel der Wahl, um mögliche Abfederungen am Arbeitsmarkt vorzunehmen, wenn das notwendig ist", sagte Kocher am Montag anlässlich eines Treffens mit den Sozialpartnern. Die zeigten ihren Unmut darüber, dass immer wieder neue Maßnahmen mit wenig Vorlaufzeit verhängt würden.

Kocher startete Austausch mit Sozialpartnern

Kocher hat am Montag den Startschuss für Beratungen mit den Sozialpartnern über die "Arbeitslosenversicherung neu" gegeben. Bei dem heutigen Gespräch gehe es zunächst darum, "Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuloten", sagte Kocher. Ziel sei es, Anfang nächsten Jahres ein ausgewogenes Gesamtpaket vorzulegen, um mehr Menschen rascher in Beschäftigung zu bringen und Einkommen besser abzusichern. Man wolle "ohne Scheuklappen" diskutieren, weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen seien geplant.

Kocher über Kurzarbeit

"Wir können am Arbeitsmarkt recht beruhigt sein, was die Instrumente betrifft", sagte Kocher angesichts der Entwicklung der Corona -Pandemie. "Die Kurzarbeit läuft bis nächsten Sommer, die Kurzarbeit für die Coronazeit läuft bis Ende des Jahres. Da werden wir genau schauen, ob es eine Anpassung braucht, was die Zeitdauer betrifft. Da müssen wir die nächsten Tage noch abwarten", sagte der Minister. "Der Appell ist natürlich jetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu kündigen."

ÖGB-Präsident spricht Veränderung von Kurzarbeit an

Mehr Berechenbarkeit und Planbarkeit wären auch im Interesse der Arbeitnehmer, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. "Die ganze Schwurblerei geht mir auch schon am Hammer, ehrlich gesagt." Wenn es zu neuen Maßnahmen komme, müsse man prüfen, wie sich diese auf bestimmte Arbeitnehmergruppen auswirken und wie man helfen könne. "Ein Instrument ist die Kurzarbeit, niemand muss seinen Job verlieren." Vielleicht müsse man das Instrument aber "nachschärfen, auch vom zeitlichen Ablauf her". Menschen, die lange in Kurzarbeit seien, würden nur 80 Prozent von dem verdienen, was sie vorher hatten, in Trinkgeld-Branchen nur 70 Prozent oder weniger, erklärte der ÖGB-Chef. "Da werden wir halt auch über Fixkostenzuschüsse für bestimmte Zielgruppen auch einmal reden müssen, sollte es dazu kommen.