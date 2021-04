Kurzarbeit - 7.000 Kontrollen führten zu 230 Anzeigen

Laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gab es bei der Corona-Kurzarbeit bisher 7.072 Betriebs-Kontrollen, die letztlich zu 230 Anzeigen führten.

Die Betriebskontrollen resultierten in 3.816 Mitteilungen über Abweichungen gegenüber den Förderansuchen an das Arbeitsmarktservice (AMS) und die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) führten. Übrig blieben davon lediglich 230 Anzeigen. Nur gut ein Fünftel der in elf Monaten überprüften Betriebe hatte den Schwerpunkt auf Kurzarbeit-Kontrolle.