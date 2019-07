Kurz will Veränderung "mit allen Mitteln bekämpfen"

Nachdem eine weitere neue "Schmuddelseite" über Sebastian Kurz bekannt wurde, meldete sich der Ex-Kanzler zu Wort. Er glaubt, dass man damit seine Politik verhindern will.

Nachdem die ÖVP am Samstag eine neue Schmuddelseite über ihren Parteichef Sebastian Kurz öffentlich gemacht hat, meldete sich am Sonntag der Alt-Kanzler auf Facebook selbst zu Wort. "Die letzten Tage haben das Ausmaß an Grauslichkeit deutlich gemacht, das dieser Wahlkampf mit sich bringen wird", schreibt Kurz in den "persönlichen Zeilen". Er glaubt, dass man damit seine Politik verhindern will.